Снесён ещё один дом с работой Александра Жунёва

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Юрий Шевчук Портрет работы Александра Жунёва

Фото: Музей современного искусства PERMM

В Перми снесено здание детского сада на ул. Сибирской, 22. Здание прославилось тем, что на его стенах появился ряд художественных проектов, напоминает пресс-служба Музея PERMM.

В 2016 году художник Александр Жунёв создал на его стене портрет лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Изображение было сложено из опавших осенних листьев.

Сносят здание детского сада

Фото: Музей современного искусства PERMM

В июле 2018 года в Музее PERMM прошла стрит-арт-резиденция «Разговоры с городом», в ходе которой уличными художниками стали подростки. Они собиралась изменить облик сквера и старого детского сада с помощью надписи. Поначалу художницы предлагали фразу «Пушкин — это не всё», однако после переговоров с владельцем земли на стене появилась надпись «ваше мнение очень важно для нас».

В 2015 году городская администрация продала здание на аукционе — покупателем стал бизнесмен Дмитрий Перхун. На месте детского сада будет построена большая гостиница — до шести этажей в высоту и 2,1 тыс. кв. м по площади.

Напомним, что в апреле 2017 года долгострой на перекрёстке улиц Куйбышева и Луначарского, известный благодаря портрету Сергея Есенина работы Александра Жунёва, также был снесен.

В августе этого года в свет должен выйти альбом-каталог «Нехудожник Александр Жунёв».

Инициатор издания — жена художника Анна Жунёва, которая работает над подготовкой книги вместе с издательством «Литер-А». В книгу войдут дневниковые записи и теоретические заметки Александра Жунёва, воспоминания близких ему людей, а также искусствоведческие статьи, анализирующие творчество Жунёва как феномен современной городской культуры. Важнейшей составной частью издания будет подборка репродукций работ художника — планируется, что их будет около 90, это практически все основные произведения художника.