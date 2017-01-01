Готовится к изданию альбом работ Александра Жунёва

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Александр Жунёв

Фото: Константин Долгановский

Экспертный совет программы министерства культуры Пермского края «Пермская библиотека» утвердил издательские проекты на первый квартал 2019 года. Среди них — альбом-каталог «Нехудожник Александр Жунёв».

Инициатор издания — вдова художника Анна Жунёва, которая работает над подготовкой книги вместе с издательством «Литер-А». В книгу войдут дневниковые записи и теоретические заметки Александра Жунёва, воспоминания близких ему людей, а также искусствоведческие статьи, анализирующие творчество Жунёва как феномен современной городской культуры. Важнейшей составной частью издания будет подборка репродукций работ художника — планируется, что их будет около 90, это практически все основные произведения художника.

Издательство планирует выпустить книгу к годовщине смерти художника — августу 2019 года.