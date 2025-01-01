Поисковый отряд имени Ирины Бухановой в Прикамье возобновил работу В начале октября волонтёры приостанавливали деятельность Поделиться Твитнуть

Приостановивший деятельность с 1 октября поисковый отряд имени Ирины Бухановой возобновил работу. Он состоит из волонтёров, безвозмездно занимающихся поиском пропавших людей в Прикамье. Представители организации оповестили о начале работы в соцсетях 29 октября.

«Мы ликуем и с огромной радостью сообщаем: поисковый отряд имени Ирины Бухановой снова в строю. После небольшого перерыва, полные сил и энергии, мы готовы с новой отдачей помогать тем, кто нуждается в нашей помощи», — сообщается в публикации.

Организаторы поблагодарили всех, кто оказывал отряду поддержку на время перерыва и верил в возвращение, а также оказывавшим помощь волонтёрам.

Напомним, 1 октября отряд сообщил о вынужденной приостановке поисковых операций и прекращении приёма новых заявок в связи с возникшими «техническими сложностями». О каких именно сложностях идёт речь, в сообщении не уточнялось.

