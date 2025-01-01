Пермский «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» приостановил деятельность Волонтёры сослались на «технические сложности» Поделиться Твитнуть

«Поисковый отряд имени Ирины Бухановой», состоящий из добровольцев, объявил о временной остановке своей деятельности. Информация об этом была опубликована в социальных сетях региональной организации. Её волонтёры десять лет безвозмездно занимались поиском пропавших граждан в Перми и Пермском крае. Объявление было опубликовано вечером 1 октября.

В сообщении говорится, что отряд вынужден приостановить поисковые операции и прекратить приём новых заявок в связи с возникшими «техническими сложностями». Отмечается, что сейчас отряд прилагает все усилия для решения проблем, которые мешают продолжать работу в прежнем режиме. О каких именно сложностях идёт речь, волонтёры не уточнили.

Напомним, «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» был основан в 2015 году. Он получил свое название в память о 22-летней девушке, активные поиски которой проходили в Перми. Ирина Буханова числилась пропавшей без вести, пока её тело не было обнаружено в Ильинском районе Пермского края. Впоследствии её бывший молодой человек признался в убийстве. Добровольцы, участвовавшие в поисках Ирины, объединились и создали поисковый отряд в её честь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.