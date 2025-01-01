Алёна Бронникова Власти Перми отремонтируют общественные туалеты на набережной Камы Жители не раз жаловались на грязь и отсутствие доступа к уборным Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Центр организации закупок Пермского края разместил на сайте госзакупок электронный аукцион по ремонту семи туалетных модулей, расположенных на территории набережной Камы в Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составила 2 000 609,08 руб.

Заявки принимались до 30 октября. По данным сайта, в установленный срок от компаний не поступило ни одной заявки, вследствие чего торги признаны несостоявшимися.

Заказчиком выступило муниципальное предприятие «Пермводоканал». Работы разбиты на семь этапов, на ремонт каждого модуля (№ 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13) отводится по пять рабочих дней. Подрядчик должен обновить полы и стены, демонтировать и установить умывальники, унитазы, вентиляторы, зеркала, полочки, столы и шкафы, вывезти мусор.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что после жалоб от пермяков на работу общественных туалетов на территории набережной депутаты гордумы подняли этот вопрос на заседании. Мэр Эдуард Соснин признал существование проблемы, он отметил, что администрация реализует новую программу обслуживания общественных туалетов с этого года, и пообещал решить вопрос.

