Мэр Перми пообещал решить проблему с общественными туалетами на набережной Камы Депутаты обратили внимание чиновников, что от пермяков «поступают очень грустные послания» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Пермской городской думы депутат Татьяна Шестакова подняла вопрос об общественных туалетах на набережной Камы. Об этой теме Шестакова заявила после отчёта главы Ленинского района Перми Константина Дароватского о развитии территории. Она сказала, что к ней поступает много жалоб от жителей города.

«Поступают очень грустные послания. Людям очень хочется, чтобы на нашей набережной был порядок. Что мы можем с этим сделать?» — спросила депутат.

На вопрос ответил глава Перми Эдуард Соснин, который также находится на заседании городского парламента. Он отметил, что с этого года мэрия реализует новую программу обслуживания общественных туалетов.

«Этим занимается пермский водоканал. Мы в начале своего пути, у нас действительно есть проблемы. Мы первый сезон проживаем в таком режиме. Мы увеличили до трёх раз в день их уборку, но, видимо, этого недостаточно. Ситуация точно будет исправляться», — заявил Соснин.

Отметим, в соцсетях пользователи часто жалуются на закрытые кабинки или грязь в общественных уборных на набережной Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.