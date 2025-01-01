Кадровики фиксируют активный рост строительной отрасли в Пермском крае Растут количество вакансий и предлагаемые зарплаты специалистов в этой сфере Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Строительная сфера в Пермском крае в третьем квартале 2025 года продемонстрировала активное развитие. Об этом сообщили аналитики сервисов «Авито» по итогам изучения вакансий, размещённых на платформе за указанный период, и предлагаемых зарплат специалистам.

«В III квартале 2025 года мы наблюдаем значительный рост спроса на строительные специальности по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общее количество вакансий в группе «Строители и ремонтники» увеличилось на 9%. Рынок труда демонстрирует высокую потребность в квалифицированных специалистах, предлагая конкурентные условия труда и уровень дохода», — прокомментировал директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито Работа» Андрей Кучеренков.

В сравнении с АППГ, лидерами по спросу за июль-сентябрь стали гипсокартонщики. Количество вакансий выросло на платформе в 2,5 раза (+157%), средняя заработная плата составила 126 тыс. руб. в месяц. Второе место в рейтинге заняли фасадчики — спрос на них увеличился на 61%, а средняя зарплата достигла 148 тыс. руб.

Также в топ-3 вошли маляры — спрос на них вырос на 19%, а зарплаты составили в среднем 121 тыс. руб. в месяц. Эта профессия также попала в топ-3 по росту предлагаемых зарплат в строительной отрасли, заняв в рейтинге второе место. Первое досталось слесарям-ремонтникам (+30%, до 83 тыс. руб.), третье — проектировщикам (+25%, до 102 тыс. руб.).

Кроме того, наблюдается рост спроса на ряд строительных направлений: спрос на услуги по проектированию электросетей увеличился на 26%, на архитектурное решение — на 23%, монтаж водосточных систем — на 21%, кладка кирпича — на 25%, сварка нержавейки — на 61%.

