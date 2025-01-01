В Прикамье назвали самых востребованных специалистов сентября Поделиться Твитнуть

Согласно аналитике сервиса «Авито Работа», в сентябре 2025 года в Пермском крае наблюдался устойчивый рост спроса на ряд рабочих и офисных специальностей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании активно ищут сотрудников в различных секторах, что создает благоприятные перспективы для тех, кто ищет работу. В сентябре особо выделяются профессионалы в области производства и менеджмента, которые удерживают лидирующие позиции по числу открытых вакансий и уровню зарплаты.

Так, одной из самых востребованных специальностей в Пермском крае стал фрезеровщик. Количество предложений работы выросло на 117%. Средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов достигла 146 800 руб. в месяц.

Должность директора магазина занимает второе место по объёму вакансий с приростом в 100%. Средняя зарплата, предлагаемая директорам магазинов, составляет 76 тыс. руб. в месяц.

Начальник участка по-прежнему входит в число востребованных специалистов: увеличение числа вакансий на 90%. Средний уровень оплаты труда для начальников участков составляет 96,5 тыс. руб. в месяц.

Позиция мойщика занимает четвертую строчку с ростом вакансий на 83%. Средняя зарплата — 40,1 тыс. руб. в месяц.

Замыкают пятёрку лидеров ремонтники — с увеличением количества вакансий на 81%. Средняя зарплата для ремонтников составляет 122,2 тыс. руб. в месяц.

