В Перми депутаты одобрили передачу участка с парковкой у Органного зала в краевую собственность

Территорию отдали безвозмездню

Петропавловская Куйбышева

Фото: roscadaster.com

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты одобрили безвозмездную передачу земельного участка, который находится на ул. Петропавловской рядом с Органным залом, в краевую собственность. Ранее комитет городского парламента по инвестициями и управлению муниципальными ресурсами рекомендовал думе Перми рассмотреть и принять соответствующий проект решения о передаче этой земли.

Во время обсуждения доклада депутат Бусовиков высказался против передачи. Он пояснил, что такое решение создаст социальное напряжение среди горожан, поскольку участок находится в центре Перми и попадает в зону платной парковки, и получается ситуация,  что после передачи сотрудники администрации будут освобождены от оплаты занимаемого машино-места. Хотя все остальные горожане, которые паркуют свой автомобиль в этой тарифной зоне, обязаны платить. 

Несмотря на то что решение было принято большинством голосов, трое народных избранников воздержались, а один проголосовал против.

Голосование по парковке

Скриншот трансляции заседания Пермской городской думы от 28 октября 2025 года

Как ранее писал «Новый компаньон» речь идёт об участке площадью 650 кв. м. Вид разрешённого использования — улично-дорожная сеть. Этот земельный участок находится на углу улиц Петропавловской и Куйбышева, около здания Органного зала Пермской филармонии. Его кадастровая стоимость составляет 1 млн руб.

Отметим, на этой территории, в границах тарифной зоны №102, сейчас находится платная парковка.

В дополнительной информации к финансово-экономическому обоснованию проекта решения о передаче земли, которую направила депутатам замглавы Перми Яна Фурман, говорится, что решение принимается в рамках действующего законодательства — п. 11 ст. 154 ФЗ № 122.

Кроме того, в документе отмечается, что стоимость часа парковки на этой площадке составляет 40 руб., а средняя дневная выручка с каждого парковочного места — около 169 руб. Если бы участок перешёл в собственность края с 1 ноября 2025 года, бюджет города потерял бы примерно 111 тыс. руб. дохода за ноябрь-декабрь 2025 года. Для компенсации потерь администрация планирует расширить зону платных парковок в соседней зоне № 101 ещё на 815 мест и увеличить общий объём поступающих доходов от парковок.

