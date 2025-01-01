В Перми депутаты одобрили передачу участка с парковкой у Органного зала в краевую собственность Территорию отдали безвозмездню Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты одобрили безвозмездную передачу земельного участка, который находится на ул. Петропавловской рядом с Органным залом, в краевую собственность. Ранее комитет городского парламента по инвестициями и управлению муниципальными ресурсами рекомендовал думе Перми рассмотреть и принять соответствующий проект решения о передаче этой земли.

Во время обсуждения доклада депутат Бусовиков высказался против передачи. Он пояснил, что такое решение создаст социальное напряжение среди горожан, поскольку участок находится в центре Перми и попадает в зону платной парковки, и получается ситуация, что после передачи сотрудники администрации будут освобождены от оплаты занимаемого машино-места. Хотя все остальные горожане, которые паркуют свой автомобиль в этой тарифной зоне, обязаны платить.

Несмотря на то что решение было принято большинством голосов, трое народных избранников воздержались, а один проголосовал против.

Скриншот трансляции заседания Пермской городской думы от 28 октября 2025 года

Как ранее писал «Новый компаньон» речь идёт об участке площадью 650 кв. м. Вид разрешённого использования — улично-дорожная сеть. Этот земельный участок находится на углу улиц Петропавловской и Куйбышева, около здания Органного зала Пермской филармонии. Его кадастровая стоимость составляет 1 млн руб.

Отметим, на этой территории, в границах тарифной зоны №102, сейчас находится платная парковка.

В дополнительной информации к финансово-экономическому обоснованию проекта решения о передаче земли, которую направила депутатам замглавы Перми Яна Фурман, говорится, что решение принимается в рамках действующего законодательства — п. 11 ст. 154 ФЗ № 122.

Кроме того, в документе отмечается, что стоимость часа парковки на этой площадке составляет 40 руб., а средняя дневная выручка с каждого парковочного места — около 169 руб. Если бы участок перешёл в собственность края с 1 ноября 2025 года, бюджет города потерял бы примерно 111 тыс. руб. дохода за ноябрь-декабрь 2025 года. Для компенсации потерь администрация планирует расширить зону платных парковок в соседней зоне № 101 ещё на 815 мест и увеличить общий объём поступающих доходов от парковок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.