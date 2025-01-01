В Прикамье 11 дней ищут ушедшего из больницы пенсионера с потерей памяти Он нуждается в медицинской помощи Поделиться Твитнуть

Сотрудники МО МВД России «Кунгурский» ищут пенсионера Владимира Порозова, который 18 октября около 02:00 года ушёл из Ленской больницы. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Вероятно, он пешком шёл по трассе Кунгур—Ашап. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Владимир Порозов родился в 1962 году. На вид ему 60-65 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, на голове — залысины. Среди особых примет — усы, а на левом плече — татуировка «ГСВГ». В пресс-службе МВД уточняют, что пенсионер нуждается в медпомощи и страдает потерей памяти.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Пермскому краю





«Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Порозова, сообщить сведения по тел.: 8-922-33-83-413, 8 (34-271) 6-20-31 или в службу «102» (c мобильного — 112)», — добавили в МВД по региону.





