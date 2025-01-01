Пропавший две недели назад житель Прикамья найден погибшим Поделиться Твитнуть

Отряд «Регион59 — поиск пропавших людей» сообщил, что мужчина, исчезнувший в Пермском крае пару недель назад, был найден мёртвым.

Инцидент произошёл 10 октября 2025 года, когда 48-летний житель села Сепыч в Верещагинском округе ушёл из дома утром и перестал выходить на связь. В последний раз его видели на ул. Сосновой, после чего он исчез. Уже через три дня волонтёры начали распространять ориентировку на пропавшего и объявили срочный сбор для его поиска. В ориентировке отмечалось, что мужчине требуется медицинская помощь.

Несмотря на все усилия, до 28 октября его местонахождение оставалось неизвестным. Около 16:00 поисковый отряд объявил в социальных сетях о завершении поисков. В сообщении говорилось, что тело мужчины было обнаружено, и он погиб.

«Найден. Погиб. Примите наши искренние соболезнования родным и близким. Благодарим всех, кто участвовал в поиске», — говорится в заявлении отряда «Регион59 — поиск пропавших людей».

Подробности о том, где и при каких обстоятельствах было найдено тело, не разглашаются.

