В Кировском районе Перми планируют установить новогоднюю ёлку за 3,4 млн рублей

Монтаж должен быть выполнен до 12 декабря

Администрация Кировского района Перми ищет подрядчика для поставки и установки новогодней ели. Как указано на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,4 млн руб. Источник финансирования — городской бюджет.

ёлка в Кировском районе

Фото: эскиз / /zakupki.gov.ru

Заявки на участие в открытом электронном конкурсе принимаются до 6 ноября. Подрядчика определят 10 ноября. Установить главный символ Нового года необходимо до 12 декабря. Срок действия контракта — 31 декабря 2025 года. На товар должна действовать гарантия производителя в течение 12 месяцев.

По условия техзадания, новогодняя ель будет искусственной, зелёной, на конусообразном каркасе, диаметр основания которого должен быть от 3,8 до 4 м, с комплектом украшений и защитным ограждением. Ёлка будет украшена светодиодной лентой длиной 300 м с тёплым свечением, световыми мотивами в форме ромбов и зеркальными, золотыми и прозрачными ёлочными шарами.

Высота конструкции составит 12 м, температурный диапазон эксплуатации — от -35 до +35°. Место установки будет согласовано отдельно, его определят во время совместного выездного осмотра поставщика и заказчика.

Напомним, в прошлом году на установку, обслуживание и демонтаж главной новогодней ели Перми на эспланаде власти выделили 3,8 млн руб. Подрядчик предложил выполнить работы за 3,4 млн руб.

