Новый вертолёт санавиации Прикамья совершил 50 вылетов для спасения 140 человек В регион воздушное судно было доставлено в июле

За четыре месяца новый вертолёт санавиации Прикамья совершил более 50 вылетов, благодаря чему врачи смогли спасти 140 человек. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Он рассказал, что воздушное судно недавно совершало вылет на север региона для спасения троих человек. Первой задачей стала эвакуация мужчины с тяжёлой формой аритмии из Губахи.

«Часто бригадам приходится вылетать к одному пациенту несколько раз. Накануне специалисты уже выезжали к мужчине — установили временный кардиостимулятор для подготовки к перелёту. На обратном пути санавиация совершила посадку в Чусовом, где эвакуации ждали ещё два пациента с инфарктом миокарда. Всех уже через 40 минут доставили в Пермь», — отметил глава региона.

В данный момент все пациенты проходят лечение в профильных медучреждениях.

Напомним, в июле стало известно, что в Пермском крае начал работу новый вертолёт санитарной авиации Ми-8. Первыми заданиями для нового борта стали эвакуация в Пермь мамы с новорождённым из Чернушки и пенсионерки с инфарктом миокарда из Кунгура.

