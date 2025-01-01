Алёна Бронникова Новый вертолёт санавиации Пермского края выполнил первое задание С начала года служба оказала помощь 901 пациенту Поделиться Твитнуть

В Пермском крае начал работу новый вертолёт санитарной авиации Ми-8. В этом году служба отметила 90-летие. Новый борт в начале недели выполнил первые задания: из Чернушки в Пермь была эвакуирована мама с новорождённым, а из Кунгура — пенсионерка с инфарктом миокарда. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«Модель обладает повышенной вместимостью и способна перевозить до четырёх тяжелобольных лежачих пациентов. Ми-8 оснащён высокотехнологичным реанимационным оборудованием: дефибриллятором, аппаратами ЭКГ и ИВЛ, для эндокардиальной стимуляции, средствами иммобилизации при травмах, электронной системой для дозированного введения лекарственных препаратов», — рассказали в пресс-службе.

Такая транспортировка пациентов по экстренным показаниям, в том числе жителей отдалённых и труднодоступных территорий, позволяет в несколько раз быстрее доставить их до медучреждения.

Ми-8 прибыл в Пермь из Казани. Строительство велось дочерней компанией Ростеха «Вертолёты России». Воздушное судно прошло необходимые лётные испытания. Оно может развить скорость до 230 км/ч и преодолеть расстояние до 1265 км.





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