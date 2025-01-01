Объём продаж новостроек в Перми с начала года вырос почти в два раза При этом в других городах-миллионерах наблюдается слабая активность Поделиться Твитнуть

Эксперты «Объектив.РФ» рассказали об основных трендах, наблюдаемых на первичном рынке недвижимости в российских городах-миллионерах. В частности, снижение активности по итогам трёх кварталов 2025 года наблюдается во всех исследованных городах, кроме Перми.

«По итогам трёх кварталов 2025 года объём сделок ДДУ ниже аналогичного периода 2024 года примерно на 18%. После кратковременного летнего оживления рынок вновь перешёл к стагнации. Понижение ключевой ставки и начало делового сезона не привели к росту спроса. Все города, кроме Перми, демонстрируют слабую активность, особенно Челябинск и Новосибирск», — сообщается в telegram-канале сервиса.

В Перми объём продаж с января по сентябрь вырос почти в два раза — на 92,6%, с августа по сентябрь динамика составила +6,5%. В сравнении с тремя кварталами 2024 года, в 2025-м наблюдается снижение показателя на 23,9%, отрицательная динамика — во всех исследованных мегаполисах. Однако, если в сентябре по сравнению с декабрём 2024 года фиксируется значительное снижение количества сделок по всем городам, то в Перми, напротив, наблюдается прирост — с 613 до 674 (+10%).

Новые объекты выводятся застройщиками на рынок с большой осторожностью, а объём экспозиции начинает корректировку на снижение в большинстве мегаполисов, средняя цена квадратного метра в экспозиции демонстрирует плавный и устойчивый рост. К сентябрю в Перми с начала года показатель вырос на 21,2%, за месяц — на 7,3%. Стоимость «квадрата» с начала года повысилась на 5,9%, за месяц — на 0,6%.

Также среди трендов отмечается приостановка роста сделок с договорами купли-продажи (в большинстве городов он фиксируется в 10%), снижение объёма остатков, стабилизируется доля ипотечных сделок, размер дисконта увеличивается, средний показатель распроданности строящихся проектов отстаёт от нормы — готовность в среднем составляет 45-56%, а распроданность — 28-35% квартир, рост индекса тревожности. Кроме того, максимально конкурентным классом в структуре предложения эксперты называют «комфорт», наблюдается основной спрос сегмента квартир площадью 30-52 кв. м.

Ранее «Новый компаньон» писал, что за год в Перми предложение по квартирам в строящихся домах увеличилось на 44%. Средняя цена за «квадрат» составила 157 тыс. руб.

