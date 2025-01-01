В Перми за год предложение по квартирам в строящихся домах увеличилось на 44% Средняя цена за «квадрат» в столице Прикамья составила 157 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Авито Недвижимость» представили итоги анализа рынка первичного жилья за сентябрь 2025 года. В целом по стране число предложений новостроек на платформе продемонстрировало рост на 26% по сравнению с прошлым годом. Это объясняется возросшей популярностью сервиса среди застройщиков в различных регионах. Наиболее значительный рост был зафиксирован в сегментах однокомнатных квартир (+36%) и квартир-студий (+31%), рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе компании.

В Ярославле предложение увеличилось в 2,2 раза, в Рязани — в 2,1 раза, во Владивостоке — на 81%, в Уфе — на 80%, в Липецке — на 73%, в Астрахани — на 71%, в Калининграде — на 69%. В Перми выбор увеличился на 44%.

В столице Прикамья за тот же период выросло число вариантов однокомнатных (+52%), двухкомнатных (+35%) и трехкомнатных квартир (+56%), а также студий (+38%). Позитивная динамика наблюдалась в 27 из 42 городов, участвовавших в исследовании. В последние два месяца темпы роста предложения замедлились: по сравнению с августом он вырос на 2%, а к сентябрю — на 1%.

Интерес к новым квартирам на «Авито Недвижимости» вырос на 6% по сравнению с сентябрем 2024 года, особенно в сегментах однокомнатных квартир (+13%) и студий (+8%). Наибольший рост спроса наблюдался в Саратове (в 2,4 раза), Твери (в два раза), Омске (+89%), Брянске (+78%), Липецке (+77%), Владивостоке (+68%), Кемерове (+65%) и Калуге (+55%). В Перми активность пользователей увеличилась на 45%, особенно в сегменте однокомнатных (в 2 раза), двухкомнатных (+65%) и трехкомнатных квартир (+20%), а также студий (+81%).

Положительная динамика отмечалась в 27 из 42 городов исследования. За последние два месяца интерес к приобретению нового жилья в среднем по стране увеличился на 5%, за месяц — на 1%.

По данным «Авито Недвижимости», средняя цена квадратного метра на первичном рынке в России в сентябре 2025 года составила 175 тыс. рублей. В Перми средняя цена за квадратный метр составила 157 тыс. руб.

Самые низкие цены на новостройки в отчётном месяце были зафиксированы в Смоленске (93 тыс. руб. за кв. м), Липецке (104 тыс. руб.), Ярославле (106 тыс. руб.), Ставрополе (107 тыс. руб.) и Твери (109 тыс. руб.).

Самые высокие цены наблюдались в Сочи (605 тыс. руб.), Москве (476 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (251 тыс. руб.), Казани (237 тыс. руб.), Нижнем Новгороде (202 тыс. руб.) и Владивостоке (198 тыс. руб.).

