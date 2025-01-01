Анастасия Селиверстова Установлена причина смерти мужчины, найденного в квартире пермского людоеда Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Следователями СО по Кировскому району краевого управления СКР установлена причина смерти местного жителя. Об этом СУ СК России по Пермскому краю сообщает в своём телеграм-канале.

При проверке было выявлено, что мужчина скончался в квартире своего соседа, к которому накануне пришёл в гости. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть гражданина не носит криминального характера и наступила от ишемической болезни сердца.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что тело, обнаруженное в одной из квартир на ул. Маршала Рыбалко, принадлежало мужчине 1955 г.р. На момент смерти он находился в гостях у Михаила Малышева, который отсидел 23 года в колонии за убийства и каннибализм. Малышев оказался на свободе три года назад.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в гости к Малышеву регулярно приходил мужчина 70 лет из соседнего подъезда. Вместе они распивали спиртные напитки.

