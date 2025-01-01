Муниципалитет Частинского округа Прикамья установил выплату участникам СВО Поделиться Твитнуть

Участникам СВО из Частых будет предоставлена выплата от муниципалитета, об этом пишет телеграм-канал «На местах».

Граждане РФ и иностранных государств, заключившие контракт на военную службу для участия в специальной военной операции по направлению военного комиссариата Большесосновского и Частинского районов, получат единовременную выплату в размере 50 тыс. руб. Такое решение было принято депутатами Думы Частинского муниципального округа на заседании 29 октября.

Финансирование выплат будет осуществляться из резервного фонда местной администрации.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Чайковском округе Пермского края власти начнут выплачивать вознаграждение за помощь в привлечении жителей для подписания контрактов с Министерством обороны России. За каждого привлечённого гражданина РФ из другого региона, иностранца или человека без гражданства, который подпишет контракт с Министерством обороны через военкомат в Чайковском округе, выплатят по 100 тыс. руб.

