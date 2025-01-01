В Прикамье вновь зафиксирована утечка нефтепродуктов Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "Пермь с огоньком"

В Краснокамске местные жители обнаружили утечку нефтепродуктов. Как пишет телеграм-канал «Пермь с огоньком», площадь загрязнения составила уже более 300 кв. м, а его источником стали старые законсервированные скважины 1970-х годов.

«Новый компаньон» направил запрос в минприроды региона.

В природоохранной прокуратуре сообщили, что утечки начались в октябре, в связи с этим ведомство начало проверку. Загрязнение произошло в самом Краснокамске, рядом с земельными участками, где находится несколько скважин. Прокуратура выйдет с иском в суд, чтобы обязать Роснедра устранить нарушения. Затем местная администрация должна провести рекультивацию.

Как ранее писал «Новый компаньон», в октябре в Западно-Уральское управление Росприроднадзора поступило сообщение от единой дежурной диспетчерской службы Краснокамского городского округа о разливе нефтепродуктов в Краснокамске.

Площадь загрязненного участка тогда составила 302 кв. м. Специалисты управления выехали на место разлива и взяли пробы для исследования.

