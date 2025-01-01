Опубликованы фото с места разлива нефтепродуктов в Пермском крае
Причины инцидента выясняются
В Западно-Уральское управление Росприроднадзора поступило сообщение от единой дежурной диспетчерской службы Краснокамского городского округа Пермского края о разливе нефтепродуктов в Краснокамске.
Специалисты управления незамедлительно прибыли на место происшествия, провели обследование территории и взяли пробы.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, площадь загрязненного участка составила 302 кв. м, причины инцидента выясняются.
Ведомство также опубликовало фото с места происшествия.
По результатам анализа будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
