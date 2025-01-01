Началась реставрация перевезённого из Прикамья судна «Восход-50» Судно прибыло в Ленинградскую область Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Ленинградскую область из Прикамья доставили судно «Восход-50». Как сообщает министерство транспорта Пермского края, подрядчик уже приступил к его реставрации.

Судно очищено от старой краски, ему провели пескоструйную обработку корпуса. Подрядчик демонтировал внутреннюю обшивку, кресла, которые отправились на реставрацию (в их числе и кресло капитана судна). Кроме того, проведены работы с масляной системой.

Напомним, судно «Восход-50» отправилось на восстановительные работы в Ленинградскую область в начале сентября 2025 года. Корпус судна будут пескоструить и красить. Кроме того, будет восстановлена ходовая часть, наружная обшивка и подводные крылья. Также планируется заменить двери и окна. Обновятся пассажирский салон на 71 место, капитанская рубка, санузлы, каюта капитана, комната отдыха и буфет. Будут заменены инженерные коммуникации, установлены системы видеонаблюдения, а завершающим этапом станет покраска судна в фирменную ливрею Пермского края.





В соответствии с контрактом, все работы должны быть завершены к осени 2026 года, после чего «Восход» сможет снова ходить по Каме. На нём планируется выполнять рейс Пермь—Чайковский. Протяжённость пути составит 360 км, время в дороге — шесть часов.

