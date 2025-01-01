Судно «Восход-50» отправилось из Прикамья на реставрацию в Ленинградскую область Работы по восстановлению завершатся к осени 2026 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Судно на подводных крыльях «Восход-50» проекта 352 отправилось с Камского судоремонтного завода в Ленинградскую область, где его планируется восстановить, сообщает краевое министерство транспорта Пермского края.

Корпус судна будут пескоструить и красить. Кроме того, будет восстановлена ходовая часть, наружная обшивка и подводные крылья. Также планируется заменить двери и окна. Обновятся пассажирский салон на 71 место, капитанская рубка, санузлы, каюта капитана, комната отдыха и буфет. Будут заменены инженерные коммуникации, установлены системы видеонаблюдения, а завершающим этапом станет покраска судна в фирменную ливрею Пермского края.

В соответствии с контрактом, все работы должны быть завершены к осени 2026 года, после чего «Восход» сможет снова ходить по Каме. На нём планируется выполнять рейс сообщением Пермь—Чайковский с остановками в городах Прикамья. Протяжённость пути составит 360 км, время в дороге — шесть часов.

Напомним также, что уже заключен контракт на изготовление судна Looker 390T — пилотный проект водного такси, которое в следующем году будет курсировать по маршруту Пермь — Усть-Качка.

