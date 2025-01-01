Администрация Перми не станет заключать мировое соглашение с арендатором парка Горького Причина отказа — неприемлемые условия, предложенные арендатором Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», 29 октября администрация Перми в суде откажется от мирового соглашения с ООО «ЦПР», арендатором Центрального парка развлечений имени Горького.

По информации источника, знакомого с позицией муниципалитета, причина отказа — условия, предложенные арендатором. Согласно этим условиям, ООО «ЦПР» требует заключить концессионное соглашение на создание единого комплекса недвижимости в парке. В этот комплекс должны войти все существующие постройки, включая объект культурного наследия — ротонду, и переданы в управление действующему арендатору на 49 лет. Взамен администрация должна будет вернуть этот комплекс, включая земельный участок, что не устраивает городские власти. Власти считают, что такие условия фактически продлевают аренду на длительный срок без ясных перспектив развития парка. Кроме того, заключение концессионного соглашения в рамках судебного спора нарушает законодательство, так как оно должно проводиться на конкурсной основе.

Источник, близкий к ООО «ЦПР», утверждает, что общество изначально предлагало передать спорные объекты в собственность города. При этом оно также предложило рассмотреть развитие парка через концессионное соглашение. По словам источника, ООО управляет парком, разрабатывает планы его развития и модернизации, а также привлекает кредиты. Общий объём инвестиций в парк составляет более 500 млн руб., и концессионный механизм мог бы стать эффективным инструментом для реализации этих планов. Однако, по информации источника, администрация категорически отвергла это предложение, хотя в мировом соглашении предлагалось лишь изучить возможность такого развития событий. Стороны продолжают работу над мировым соглашением, но пока без значительных успехов.

Напомним, администрация Свердловского района через суд требует признать самостроем шесть объектов на территории парка: два летних кафе («Халва» и Casa Mia), гараж, два общественных туалета и аттракцион «Дом Дракулы» (который был снесен осенью прошлого года). С лета стороны активно обсуждают заключение мирового соглашения, предполагающего безвозмездную передачу пяти спорных объектов в муниципальную собственность. В настоящее время территория парка арендуется у ООО «ЦПР», контроль над которым принадлежит бывшему генеральному директору Рашиду Габдуллину, а менее 24% акций — у мэрии Перми. Срок аренды истекает через несколько лет.

