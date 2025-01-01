Алёна Бронникова Мэрия Перми и оператор парка Горького могут заключить мировое соглашение по сносу объектов Спорные сооружения планируют передать в муниципальную собственность Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Администрация Перми и оператор парка им. Горького готовятся заключить мировое соглашение в споре о признании шести сооружений на территории парка самовольными постройками. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» на последнем судебном заседании обсуждался вопрос о возможной передаче пяти спорных объектов в муниципальную собственность.

Предметом спора были кафе «Халва» и Casa Mia, гараж, две общественные уборные и аттракцион «Дом Дракулы», который был снесён прошлой осенью. Ранее экспертиза признала законность строительства этих сооружений.

Представитель мэрии на минувшем заседании 31 июля сообщил, что направил письмо ООО «Центральный парк развлечений им. Горького», в котором выразил готовность к обсуждению условий передачи и эксплуатации объектов на совместном совещании. При этом источники издания отметили, что инициатива исходила от ответчика.

Мэрия также ходатайствовала о снятии обеспечительных мер с «Дома Дракулы» в связи с его демонтажем и тем, что право собственности на него так и не было зарегистрировано. Все детали соглашения должны быть согласованы к следующему заседанию. Ранее «Новый компаньон» писал, что заседание назначено на 30 сентября.

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