Алёна Бронникова Пермская ИТ-компания не смогла оспорить решение суда по иску Генпрокуратуры С «Пармалогики» взыскивают 914 млн рублей

Константин Долгановский

Арбитражный суд Московского округа оставил кассационную жалобу пермской ИТ-компании ООО «Пармалогика» по спору с Генпрокуратурой РФ и ООО «Свенти» без удовлетворения. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел, первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Жалоба рассматривалась в закрытом судебном заседании, суть претензии не раскрывается. Ранее истцы требовали взыскать с «Пармалогики» более 914 млн руб. Суд удовлетворил требования, а кассационная инстанция в октябре оставила решение первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменений.

Кроме того, в суде рассматривается дело о банкротстве «Пармалогики». Сумма долга составляет 930,5 млн руб. В обоснование заявления ликвидируемый должник сослался на наличие задолженности перед Генпрокуратурой по госконтракту от 2019 года и перед ООО «Смартиус» по договору от 2020 года. Следующее заседание по делу Арбитражный суд Пермского края рассмотрит 24 ноября.

