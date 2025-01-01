Алёна Бронникова Пермскую ИТ-компанию хотят обанкротить С «Пармалогики» взыскивают более 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Четверо физических лиц планируют направить в арбитражный суд иск о признании несостоятельной пермской ИТ-компании ООО «Пармалогика». Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», соответствующая информация размещена в «СПАРК-Интерфакс».

По данным издания, требования заявители мотивируют наличием вступивших в силу судебных приказов о взыскании с ООО в общей сложности 2,1 млн руб. Заявление пока, по данным картотеки арбитража, в суд не поступило.

В январе Московский арбитражный суд вынес решение по иску Генеральной прокуратуры РФ и компании «Свенти» в отношении «Пармалогики», суть претензии не сообщалась. Суд удовлетворил требование о взыскании с пермской компании 914 млн руб.

ООО с 2016 года занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. До прошлого года его контролировал первый замдиректора IT-компании «Прогноз» Евгений Овчаров. В данный момент учредителем указана Мария Басова. Компания находится в стадии ликвидации, ликвидатором является Фёдор Глазунов.

«ООО «Пармалогика» уведомляет, что решением единственного участника принято решение о ликвидации ООО «Пармалогика». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения», — опубликовано на сайте «Федресурс» 28 апреля 2025 года.

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