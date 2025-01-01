Помещения закрывшегося кинотеатра в пермском ТРК «Колизей Cinema» упали в цене Собственник готов отдать площади за 440 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: Авито

Стоимость помещений, расположенных на четвёртом и пятом этажах ТРК «Колизей Cinema» на ул. Куйбышева, где раньше находился кинотеатр «Синема Парка», снижена до 440 млн руб. Информация об этом размещена на платформе бесплатных объявлений. Летом этот же комплекс продавали за 526,8 млн руб. Выставленная на продажу площадь составляет более 6,6 тыс. кв. м.

Сейчас рассматривается возможность использования продаваемого пространства под различные цели, включая развлекательные заведения, офисы, магазины, медицинские центры, образовательные учреждения, театры или гостиницы.

Как ранее писал «Новый компаньон», изначально объявление о продаже этих площадей появилось в ноябре 2023 года, когда их стоимость оценивалась в 350 млн руб.

В объявлении подчеркивалось, что продажа осуществляется напрямую от владельца. Объекты недвижимости имеют свободное функциональное назначение. Более того, допускается их перепланировка с потенциальным увеличением общей площади в два раза.

Напомним, помещения на четвертом и пятом этажах «Колизея Cinema» принадлежат ООО «Кинодом», находящемуся под контролем предпринимателя Александра Флегинского. Ранее эти площади арендовала сеть «Синема Парк». В феврале 2023 года стало известно о прекращении арендного соглашения между сторонами из-за разногласий по поводу расчёта арендной платы.

Кинотеатр «Синема Парк» в ТРК закрыли 27 февраля 2023 года, а летом появилось предложение об аренде помещений, где ранее находились кинозалы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.