В Пермском крае похоронят погибшего на СВО 26-летнего Василия Аргаляева

фото предоставлено администрацией Сивинского муниципального округа

Как сообщили в администрации Сивинского муниципального округа Пермского края, 30 июня 2025 года в зоне специальной военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, погиб местный житель рядовой Василий Аргаляев.

Мужчине было 26 лет. Он родился 26 мая 1999 года.

Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 29 октября 2025 года. Начало запланировано на 11:00, а митинг — на 11:30 в Бубинском доме культуры (с. Буб, ул. Бубинская, 19).

Власти выразили глубокие соболезнования семье и близким Василия Аргаляева.

Ранее «Новый компаньон» писал, что во время российской спецоперации на территории Украины в конце прошлого года погиб рядовой Евгений Ларионов из Верещагино. Он был отцом четверых детей. Мужчину похоронили 28 октября.

