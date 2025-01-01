В Прикамье простятся с погибшим на СВО отцом четверых детей У Евгения Ларионова остались два сына и две дочери Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено администрацией Верещагинского округа

Во время российской спецоперации на территории Украины в конце прошлого года погиб рядовой Евгений Ларионов из Верещагино. Об этом местные власти сообщили на официальной странице в соцсетях.

Евгений Ларионов родился 26 сентября 1984 года в Верещагино. Окончил школу № 121, а затем в Зюкайском аграрном техникуме получил специальность водителя и по направлению «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». После учёбы служил в ВС РФ, выполнял задачи в условиях чрезвычайного положения в республике Таджикистан. Вернувшись из армии, работал в строительной отрасли.

Мужчина погиб на СВО 26 декабря 2024 года.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 28 октября с 11:00 во Дворце досуга в Верещагино (ул. Железнодорожная, 16). В 11:30 пройдёт траурный митинг, а в 12:00 — отпевание в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».

