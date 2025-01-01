Пермский «Молот» проиграл красноярскому «Соколу» по буллитам Поделиться Твитнуть

фото: ИА "Регнум"

Пермский ХК «Молот» в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ потерпел поражение от красноярского «Сокола» в гостевом матче, уступив со счётом 3:2. Исход встречи решился в серии буллитов.

Команда из Перми смогла отыграться с 0:2, но не смогла одержать победу в основное время. Две шайбы у пермяков забил Виктор Пластинин (одну во втором периоде, одну в третьем). В серии буллитов удачливее оказались хозяева.

Альберт Мальгин, главный тренер ХК «Молот», так прокомментировал игру команды; «Я думаю, игра понравилась всем своим накалом. Маленькая площадка, опять специфический хоккей, всё быстрее. Где-то упрощение, где-то потери. Но я доволен ребятами, они молодцы. Проигрывали 0:2, но в конце выстояли, переломили игру, сравняли. В конце у нас было ещё пару моментов. Овертайм и буллиты... Сегодня нам не повезло в плане буллитов. Обычно мы на буллитах неплохо забиваем».

Впереди «Молот» ждёт игра в Новокузнецке против «Металлурга», она состоится 30 октября. Начало матча запланировано на 17:00 по пермскому времени.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 25 октября ХК «Норильск» в матче регулярного чемпионата ВХЛ одержал победу над пермским «Молотом» со счётом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). Единственный гол у пермяков в третьем периоде забил всё тот же Виктор Пластинин.

