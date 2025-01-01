Пермский «Молот» уступил «Норильску» Поделиться Твитнуть

фото: ИА "Регнум"

ХК «Норильск» в матче регулярного чемпионата ВХЛ в субботу, 25 октября, одержал победу над пермским «Молотом» со счётом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). Единственный гол у пермяков в третьем периоде забил Виктор Пластинин.

Главный тренер «Молота» Альберт Мальгин после матча сказал, что у команды было достаточно хороших моментов, чтобы забить, но реализовать их не удалось: «Уже не первую игру сталкиваемся с этой проблемой. Если говорить технически, то сегодня не сработало меньшинство — получили ненужные удаления. Бросков нанесли много, но не хватило игры на пятаке, борьбы за добивания, доработки после бросков. Соперник хорошо блокировал, это тоже сыграло роль. У соперника по этому компоненту хорошие показатели. Но главное — нереализованные моменты. Были выходы «два в один», «один в ноль» и, к сожалению, ни один не довели до гола».

Напомним, перед встречей «Норильск» занимал 27-е место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть побед и 11 поражений, что соответствует 13 набранным очкам. «Молот» был восьмым в таблице с 12 победами и пятью поражениями, заработав 25 очков.

Следующая игра «Молота» состоится 28 октября против красноярского «Сокола».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.