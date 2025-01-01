Алёна Бронникова В Пермском крае планируют упразднить ещё три деревни На территории населённых пунктов никто не проживает Поделиться Твитнуть

В Законодательное собрание Пермского края внесён законопроект об упразднении трёх деревень Косинского муниципального округа как фактически прекративших своё существование. Документ планируется рассмотреть на ближайшем заседании в ноябре.

В частности, администрация округа предлагает ликвидировать деревни Красильниково, Одань и Селище. Населённые пункты относились к территориям Крайнего Севера. Из Красильниково большинство жителей уехали в 1990—2000-х годах. Последние записи 2006-2011 годов имелись по двум хозяйствам. В деревне была всего одна безымянная улица и 15 домов, из них два в 2023 году были найдены в удовлетворительном состоянии, однако на данный момент жителей в них нет, всё заросло, земля не обрабатывается, дорог и соцобъектов нет.

В Одани также была всего одна улица — Центральная, и большинство жителей уехали в 1990—2000-х годах. Последние записи о проживании граждан датировались 2006 годом, в настоящее время жители отсутствуют. В Селище было всего две улицы, последние записи имелись по четырём хозяйствам в 2006 году. Почти все дома сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии, жители отсутствуют. Как и в Красильниково, эти деревни заросли, в них нет объектов ни социальной, ни коммунальной инфраструктуры, магазинов и признаков жизни.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в состав села Юсьва в Прикамье вошли восемь деревень, ещё пять деревень в других округах региона будут полностью упразднены. Кроме того, на ноябрьской «пленарке» также будут рассмотрены законопроекты об упразднении ещё четырёх заброшенных деревень: Краснояры и Шумино в Гайнском округе и Ключи и Соломатка в Очёрском округе.

