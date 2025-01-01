Алёна Бронникова В состав села Юсьва в Прикамье вошли восемь деревень Ещё пять деревень в регионе будут полностью упразднены Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Депутаты Законодательного собрания Прикамья в ходе пленарного заседания 23 октября приняли в двух чтениях три законопроекта об упразднении нескольких населённых пунктов в регионе. Часть из них было предложено ликвидировать с карт в связи с отсутствием в них жителей, ещё часть — в связи с объединением с административным центром.

В частности, в Юсьвинском округе восемь деревень войдут в состав с. Юсьва. Это деревни Асаново (проживает 14 человек), Баранчиново (140 жителей), Верх-Мега (47 жителей), Жигиново (73 жителя), Зуево (95 жителей), Мокрушино (12 жителей), Почашер (73 жителя) и Черемново (восемь жителей). В связи с этим деревни будут упразднены.

Ещё пять деревень исчезнут с карт полностью, так как долгое время в них никто не живёт. По результатам выездов и запросов власти не выявили на их территориях признаков жизни: деревни заросли, сведения о зарегистрированных правах на жильё в них отсутствуют, магазинами и объектами инфраструктуры они не обеспечены. В Чердынском округе ликвидируются как фактически прекратившие своё существование деревни Адамово, Ужгинская и Малые Долды, в Чернушинском — Казарма 1331-й км и Ольховка.

Как писал ранее «Новый компаньон», в регионе также планируется упразднить ещё четыре заброшенные деревни. Это Краснояры и Шумино в Гайнском округе и Ключи и Соломатка в Очёрском округе. Соответствующие законопроекты были одобрены в первом чтении, до конца месяца в документы должны быть подготовлены ко второму чтению.

