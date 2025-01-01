Алёна Бронникова В Пермском крае могут упразднить ещё 17 деревень Причины связаны с отсутствием жителей или объединением с административным центром Поделиться Твитнуть

Остатки жилого дома в Корепино

Павел Фадеев

В Пермском крае планируют упразднить ещё 17 населённых пунктов в пяти муниципалитетах. Соответствующие законопроекты внесены на рассмотрение в повестку ближайшего заседания регионального Законодательного собрания.

Часть деревень предлагается исключить из реестра административно-территориальных единиц Прикамья в связи с отсутствием в них жителей.

Так, в Чердынском округе предлагается упразднить как фактически прекратившие своё существование деревни Адамово (упоминается с 1795 года), Ужгинская (основана до 1579 года) и Малые Долды. Они отнесены к неразвиваемым населённым пунктам и должны быть ликвидированы до 2040 года. По результатам выездов и запросов признаков жизнедеятельности не было выявлено — деревни заросли, сведения о зарегистрированных правах на жильё в них отсутствуют. Последний житель в Адамово умер в 2014 году, в Ужгинской — в 2012 году, в Малых Долдах — в 2021-м.

В Гайнском округе упраздняются деревни Краснояры и Шумино, которые относятся к территориям Крайнего Севера. В Красноярах находятся 23 дома в неудовлетворительном состоянии, в них никто не проживает, последний житель выехал в 2019 году. В Шумино числятся 10 земельных участков, последние жители выехали в 2009 году.

В Очёрском округе упраздняются деревни Ключи и Соломатка. Последний житель Ключей выехал в 2008 году. Последняя жительница Соломатки умерла в 2020 году. Дома в деревнях разрушены и не подлежат восстановлению, признаков жизнедеятельности нет.

В Чернушинском округе в связи с отсутствием жителей, соцобъектов и связи, признаков жизнедеятельности, зарастанием и отсутствием сведений о зарегистрированных правах на объекты будут упразднены деревни Казарма 1331-й км и Ольховка. Последняя жительница Казармы переехала в 1990 году, а в Ольховке последняя жительница скончалась в 2020 году.

Ещё одним документом предлагается объединить восемь деревень с Юсьвой, в связи с чем они будут упразднены. В состав Юсьвы войдут Асаново (проживает 14 чел.), первые упоминания о котором относятся к 1782 году, Баранчиново (140 чел.), известное с 1700 года, Верх-Мега (47 чел.) — первые упоминания о ней были в 1869 году, Жигиново (73 чел.) — известно с 1782 года, Зуево (95 чел.) — впервые упоминается в 1863 году, Мокрушино (12 чел.) — известно с 1782 года, Почашер (73 чел.) — известен с 1678 года, Черемново (8 чел.) — с 1689 года.

Благодаря объединению у жителей деревни появится возможность участвовать в некоторых госпрограммах, в том числе по обеспечению газом. Местные жители выразили согласие с данным предложением властей.

Ранее «Новый компаньон» писал об упразднении населённых пунктов в Куединском и Усольском административных районах Пермского края. В частности, деревни Куеда, Трегубовка и Солодовка было решено интегрировать как фактически слившиеся в состав посёлка Куеда, а также ликвидировать деревню Пишмино в 53 км от Березников как фактически прекратившую существование.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.