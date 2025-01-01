Алёна Бронникова С карты Пермского края исчезнут названия нескольких населённых пунктов Административно-территориальные изменения коснутся двух округов Поделиться Твитнуть

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Ряд населённых пунктов в Куединском и Усольском административных районах Пермского края будет упразднён. Законопроекты были рассмотрены на пленарном заседании краевого парламента.

Согласно вносимым административно-территориальным изменениям, в Куединском муниципальном округе деревни Куеда, Трегубовка и Солодовка решено интегрировать как фактически слившиеся в состав посёлка Куеда. Как сообщалось ранее, данный шаг важен в условиях активной реализации в округе программы газификации. Законопроект был поддержан в двух чтениях.

Кроме того, предлагается ликвидировать деревню Пишмино в 53 км от Березников как фактически прекратившую существование. На её территории находится единственное домовладение, которое сейчас разрушено и непригодно для проживания. Признаки использования земельных участков в населённом пункте не обнаружены. Инициатива об упразднении деревни прошла первое чтение.

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