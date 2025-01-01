В Куединском округе Прикамья объединят несколько населённых пунктов Поделиться Твитнуть

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В краевой парламент поступил на рассмотрение законопроект, предусматривающий объединение ряда населённых пунктов Куединского муниципального округа.

Как уточнили в пресс-службе ЗС региона, обсуждается вопрос интеграции деревень Куеда, Трегубовка и Солодовка в состав посёлка Куеда.

Фактически, земли этих небольших деревень уже давно стали единым целым с территорией посёлка, что делает определение границ между ними практически невозможным. Инициатором законопроекта выступил глава Куединского муниципального округа, который предлагает официально оформить объединение. В пояснительной записке к проекту отмечается, что данный шаг особенно важен в текущих условиях, когда в округе активно реализуется программа газификации.

Предполагается, что данный законопроект будет вынесен на обсуждение депутатов Законодательного собрания Пермского края в рамках майского пленарного заседания.

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