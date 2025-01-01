Начальника следственного отдела из Прикамья Павла Чепкасова оставили в СИЗО Он не смог оспорить решение о мере пресечения Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд отклонил апелляцию защитников руководителя следственного отдела СК Чайковского Павла Чепкасова и оставил в силе решение о заключении следователя под стражу. Ранее его отправили в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Он останется под стражей как минимум до 27 ноября.

Защита пыталась оспорить заключение под стражу и ходатайствовала об избрании другой меры пресечения.

Как ранее писал «Новый компаньон», Чепкасова задержали 22 октября. Его подозревают в превышении должностных полномочий, а также в фальсификации материалов предварительного следствия. Судебные органы приняли решение о его аресте.

В этом году в следственном отделе Чайковского уже проводились внутренние проверки, которые привели к задержанию двух сотрудников следственного отдела и возбуждению против них уголовных дел.

Отметим, Павел Чепкасов возглавил отдел 26 июля 2021 года. До этого он занимал должность заместителя руководителя в том же подразделении. В структурах следкома Чепкасов работает с 2008 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.