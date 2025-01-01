В Перми защита следователя из Чайковского попытается оспорить арест
Павел Чепкасов по решению суда отправлен в СИЗО
В Дзержинский районный суд Перми поступила апелляция от адвоката задержанного руководителя следственного отдела Чайковского Павла Чепкасова. Сторона защиты оспаривает арест следователя, которого обвиняют в превышении полномочий и фальсификациях материалах уголовного дела.
Жалобу рассмотрят в Пермском краевом суде сегодня, пишет Properm.
Напомним, Чепкасова задержали 22 октября. Ему вменяют превышение должностных полномочий и фальсификацию следственных документов. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
В этом году в следственном отделе Чайковского проводились служебные проверки, результатом которых стало задержание двух следователей. В отношении них возбудили уголовные дела.
