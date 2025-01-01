В Орджоникидзевском районе Перми завершился ремонт детской музыкальной школы О планах обновления учебного заведения власти сообщали в прошлом году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, в детской музыкальной школе № 5 «Созвучие», расположенной в Орджоникидзевском районе (ул. Щербакова, 42), закончен ремонт. Ученики уже приступили к занятиям.

Во время ремонта подрядчик обновил фасад и отмостки, были отремонтированы эвакуационные выходы и внутренние помещения на первом и втором этажах.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Концертный зал был модернизирован, установлена система видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией в случае пожара. Также улучшена охранная сигнализация и система вентиляции. Вокруг территории школы выполнено благоустройство.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Напомним, в прошлом году также завершилось обновление детской музыкальной школы № 6 «Классика». В ней отремонтировали залы и учебные классы, закуплено новое оборудование и музыкальные инструменты. Тогда же городские власти сообщили о планах ремонта музыкальная школа № 5 «Созвучие».

Всего на капремонт учреждений образования за три года заложено более 7,3 млрд руб., в том числе с учётом федерального и регионального софинансирования.

