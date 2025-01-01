На ремонт сборного пункта в Перми направили 50 млн рублей Ход ремонта проинспектировал омбудсмен Игорь Сапко Поделиться Твитнуть

Фото: страница Игоря Сапко в социальной сети "ВКонтакте"

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко посетил сборный пункт краевого военного комиссариата. Омбудсмен проверил ход работ по ремонту пункта, на который было выделено 50 млн руб., пообщался с призывниками и пожелал им успешной службы. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Проверили ход ремонта: работы идут по графику, подрядчик на площадке, закрываем самые важные виды работ — от инженерных сетей до благоустройства. Напомню, по нашему запросу в адрес Минобороны России на ремонтные работы призывного пункта было выделено 50 млн руб.», — сообщил Игорь Сапко.

Он также отметил, что ознакомился с современным обмундированием будущих солдат, проверил качество и своевременность выдачи всего необходимого в полной комплектации. Планируется проработать вопрос обеспечения новой мебелью в казарменном помещении, а также включения во вкладыши военных билетов телефонов уполномоченного для обратной связи.

Напомним, осенняя призывная кампания началась 1 октября. В армию из Прикамья планируется призвать около 2,4 тыс. человек. Повестки будут вручаться и в бумажном, и в электронном виде.

