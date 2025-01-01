В Перми оштрафовали собственника батутного центра Ранее там травмировался ребёнок Поделиться Твитнуть

Прокуратура Дзержинского района Перми провела проверку батутного центра. Ранее в этом заведении травмы получил несовершеннолетний. В ходе проверки были выявлены нарушения требований технических регламентов, включая несоблюдение эксплуатационных документов и недостаток инструкторов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По результатам проверки владельцу комплекса было выдано представление. Виновное лицо также привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение технических регламентов) с назначением штрафа 30 тыс. руб.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Ранее «Новый компаньон» писал, что ребёнок получил травму в батутном центре «Планета панорама» (ш. Космонавтов, 65) летом 2025 года. Согласно открытым данным, в Перми работают два батут-центра «Планета панорама». Они принадлежат предпринимателю Ивану Казанцеву. По сведениям Checko, с такими данными в 2015 году был зарегистрирован индивидуальный предприниматель, основной вид деятельности — физкультурно-спортивная. Кроме того, он является соучредителем строительной компании ООО «Панорама».

