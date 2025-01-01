Ребёнок получил травму в батутном центре Перми
Прокуратура решает вопрос о привлечении нарушителя к ответственности
Летом в Перми ребёнок получил травму в батутном центре «Планета панорама», который находится на ш. Космонавтов, 65. Надзорные органы провели проверку по данному факту.
«Инспекцией совместно с прокуратурой Дзержинского района Перми 25 августа проведена проверка по факту причинения вреда несовершеннолетнему при посещении батутной арены, расположенной в спортивно-развлекательном центре "Планета панорама"», — рассказали в Инспекции гостехнадзора Пермского края.
В ходе проверки удалось обнаружить нарушения соблюдения обязательных требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов». Районная прокуратура в данный момент решает вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.
Согласно открытым данным, в Перми работают два батут-центра «Планета панорама». Они принадлежат предпринимателю Ивану Казанцеву. По сведениям Checko, с такими данными в 2015 году был зарегистрирован индивидуальный предприниматель, основной вид деятельности — физкультурно-спортивная. Кроме того, он является соучредителем строительной компании ООО «Панорама».
