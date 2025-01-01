В 18 школах и 28 детсадах Прикамья объявили карантин из-за ОРВИ Мера направлена на снижение заболеваемости Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с ситуацией с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в организованных детских коллективах Пермского края было принято решение о временной приостановке образовательного процесса в очном формате в 34 классах 18 общеобразовательных учреждений и 51 группе 28 дошкольных организаций. Как сообщили в регуправлении Роспотребнадзора, данная мера направлена на минимизацию риска распространения инфекции и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия среди несовершеннолетних.

Ранее, как писал «Новый компаньон», в рамках мониторинга эпидемиологической ситуации в регионе было зафиксировано снижение количества случаев гриппа и ОРВИ на 2% по сравнению с предыдущей неделей. На текущий момент эпидемиологический порог не превышен, что свидетельствует о контролируемом характере распространения вирусных инфекций. Тем не менее, учитывая сезонную динамику заболеваемости и высокую контагиозность ОРВИ, было принято решение о введении временных ограничений в образовательных учреждениях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.