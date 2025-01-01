В Прикамье продолжилось снижение числа заразившихся ОРВИ Прививки от гриппа поставили уже более 900 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 20 по 26 октября 2025 года в Пермском крае наблюдается снижение заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 2% по сравнению с предшествующей неделей, что составило 11 873 зарегистрированных случая ОРВИ. Эпидемический порог не был превышен, что свидетельствует о стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.

Согласно данным лабораторного мониторинга, среди пациентов с клиническими проявлениями ОРВИ циркулируют вирусные агенты негриппозной этиологии, включая вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. Эти данные подчеркивают необходимость проведения дальнейших исследований для более детального изучения спектра циркулирующих патогенов и разработки эффективных мер профилактики.

В Пермском крае активно реализуется программа вакцинации против гриппа, что является ключевым элементом стратегии профилактики инфекционных заболеваний. К 27 октября 2025 года более 906 тыс. человек (36,5% от общего населения региона) получили прививки против гриппа, включая 401,4 тыс. детей.

