Пермь лидирует среди нестоличных городов по количеству автобусов-«гармошек»

Фото: департамент транспорта Перми

Заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов на пленарном заседании Пермской городской думы рассказал, какое обновление подвижного состава произошло в столице Прикамья в этом году.

По его словам, сейчас на улицах Перми курсируют 109 автобусов-«гармошек». Это первое место в стране (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), отметил чиновник.

В целом в 2025 году на маршруты выйдут 442 новых автобуса: 383 автобуса уже на линии, а ещё 59 единиц техники появится до конца года.

Галиханов пояснил, что более 40% автобусов поставляется в рамках национальных проектов «Безопасные качественные дороги» (2024 год) и «Инфраструктура для жизни» (2025 год).

Ранее городские власти сообщали, что в Перми начали тестировать новые автобусы-«гармошки» на маршруте №14. В августе компания-перевозчик ЯТК-2 совершила первую тестовую поездку такого автобуса, а с 1 сентября они вышли на линию. Перевозчик ожидает поставку «гармошек» для запуска на маршрут №15 позже в этом году.

