В Перми начали тестировать новые автобусы-«гармошки» на маршруте №14 Они выйдут на линию с 1 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: департамент транспорта Перми

Как рассказали в департаменте транспорта администрации Перми, 5 августа компания-перевозчик ЯТК-2 совершил первую тестовую поездку автобуса особо большого класса по маршруту №14 «Микрорайон Заостровка — Микрорайон Юбилейный».

Запуск этих автобусов запланирован с 1 сентября.

Кроме того, перевозчик ожидает поставку «гармошек» для запуска на маршрут №15 позже в этом году.

Напомним, в начале июня в Перми возникли проблемы с общественным транспортом на маршруте № 14. Автобусы стали ходить реже, в некоторых из них не работали кондиционеры, информационные экраны и даже валидаторы.

Ранее мэрия заключила долгосрочные контракты с ООО «Ярославская транспортная компания — 2» на обслуживание маршрутов № 14 и 15. Новые автобусы большого класса должны были выйти на линию с 1 июня, но из-за проблем с сертификацией «гармошек» они прибудут в Пермь лишь 1 сентября.

В департаменте транспорта тогда заявили, что применят к перевозчику штрафные меры, а чтобы обеспечить непрерывность работы маршрутов № 14 и 15, проведут конкурсы для временного обслуживания этих направлений — до того момента, как в Пермь прибудут автобусы-«гармошки».

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