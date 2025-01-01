Максим Артамонов В тесноте и обиде В июне в работе общественного транспорта Перми зафиксированы перебои Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 июня в работе общественного транспорта Перми произошли существенные изменения, связанные с заключением новых долгосрочных контрактов с перевозчиками, приобретением новых автобусов и изменения­ми нескольких маршрутов. Однако именно в это время жители города начали массово обращаться с жалобами на работу транспорта. «Новый компаньон» выяснил, как администрация Перми и перевозчики решают возникшие проблемы.

Новые автобусы и маршруты

В конце мая глава Перми Эдуард Соснин анонсировал приобретение новых автобусов, которые с начала лета начнут работать на линии. Обновлённые машины вышли на маршруты № 2, 7, 27, 32, 40, 47, 53, 60, 77, 78 и 80. А на маршрутах № 27 и 53 появились современные «гармошки». Все новые автобусы оборудованы кондиционерами, USB-розетками, датчиками пассажиропотока и усовершенствованной системой климат-контроля.

С 1 июня городские власти также ввели изменения маршрутов в правобережной части Перми. В частности, сообщалось, что будет увеличена частота движения автобусов по ул. Якутской, соединяющей Кировский район с центром города, а в дополнение к маршруту № 20 появится новый маршрут № 2, который дополнит востребованную у жителей Закамска «двадцатку».

Несмотря на грядущие улучшения, как раз в начале июня пермяки стали массово жаловаться на невозможность уехать из Закамска и микрорайона Крым в центр города.

Неработающие кондиционеры, задержки и поломки на ходу

Львиная доля жалоб пермяков в соцсетях поступала именно от жителей Кировского района. Пассажиры сообщали, что стали дольше ждать на остановках нужные им автобусы. Также много сообщений в соцсетях было связано с неработающими кондиционерами и духотой в салонах. Пермяки жаловались и на переполненные салоны, поскольку за увеличившееся время ожидания на остановках скапливалось много людей.

Конкретно в Кировском районе Перми в течение нескольких дней пользователи общественного транспорта сообщали о перебоях в работе автобусов № 20 и 80. Пермяки писали, что зачастую ждут свой транспорт более часа, а некоторые автобусы просто проезжают мимо.

В департаменте транспорта тогда пояснили, что навигация фиксирует срывы рейсов и за нарушения — будь то сбой в расписании, неисправности или проблемы с внешним видом автобуса — перевозчику грозят штрафы.

Помимо автобусов, курсирующих из центра города в Закамск, возникли проблемы и с техникой на маршруте № 14. Пермяки сообщали, что с начала июня транспорт стал ходить реже, при этом в некоторых автобусах этого маршрута не работают кондиционеры, информационные экраны и даже валидаторы.

Ранее мэрия заключила долгосрочные контракты с ООО «Ярославская транспортная компания — 2» на обслуживание маршрутов № 14 и 15. Сообщалось, что новые автобусы большого класса выйдут на линию с 1 июня, но из-за проблем с сертификацией «гармошек» они прибудут в Пермь лишь 1 сентября. В департаменте транспорта заявили, что применят к перевозчику штрафные меры, а чтобы обеспечить непрерывность работы маршрутов № 14 и 15, проведут конкурсы для временного обслуживания этих направлений — до того момента, как в Пермь прибудут автобусы-«гармошки».

О долгом ожидании общественного транспорта сообщали и жители Гайвы, куда из центра города курсирует автобусный маршрут № 53.

«Интервал по расписанию 10 минут, а по факту по полчаса на остановке нет автобуса. Уехать утром на работу невозможно, и домой вернуться на Гайву очень сложно. Автобусы переполнены», — поделились подписчики телеграм-канала «Подслушано Пермь».

Один из самых резонансных для города случаев произошёл 3 июня: во время движения задымился новый автобус маршрута № 77. Инцидент произошёл на остановке «Балмошная». Как выяснилось позже, причиной стал перегрев тормозных колодок. Во время происшествия никто не пострадал. Автобус сняли с линии и отправили на диагностику.

После массовых жалоб пермяков в пресс-службе ЛиАЗа заявили, что уже направили в Пермь специалистов для диагностики автобусов, а отдельные проблемы в эксплуатации машин обусловлены недостаточным обучением водителей функционалу систем. В то же время возникавшие сбои в работе кондиционеров завод пообещал устранить по гарантии.

В департаменте транспорта Перми, отвечая на запрос «Нового компаньона», пояснили: кондиционеры должны включаться при среднесуточной температуре +20 градусов. Работу устройств проверяют контролёры на линии.

«Если эти условия не выполняются, то по итогам месяца перевозчиков штрафуют за нарушения», — сообщили в дептрансе.

Перевозчик объяснил срыв

Когда пермяки начали массово писать в соцсетях о перебоях в работе автобусов в Закамске, департамент транспорта Перми опубликовал видео с комментарием директора ООО «АААВТО» Александра Антипова. Именно эта компания с 1 июня обслуживает три автобусных маршрута, курсирующих из центра города в Кировский район и обратно.

Антипов принёс пассажирам извинения за доставленные неудобства и пояснил, что для перевозчика это новое направление, а также подтвердил, что жалобы от жителей поступали на работу автобусных маршрутов № 2, 60 и 80. Он объяснил перебои нехваткой кадров.

«В ближайшее время всё будет исправлено и на данных маршрутах будут курсировать хорошие, качественные новые автобусы», — отметил Антипов.

В городском департаменте транспорта добавили, что по контракту за срыв рейсов установлена финансовая ответственность перевозчика. Теперь предприятию поставили задачу перераспределить ресурсы и больше не допускать увеличения интервалов движения на маршрутах. В первую очередь необходимо обеспечить транспортом маршрут № 80.

Соблюдение расписания на этих трёх проблемных маршрутах дептранс взял на особый контроль: с перевозчиком проводится работа по стабилизации выполнения рейсов и условий контракта.

Кадры решают всё?

Кадровый голод в сфере общественного транспорта Перми действительно есть. Например, на заседании комитета по экономическому развитию, где обсуждались итоги работы МУП «Пермгорэлектротранс», гендиректор предприятия Александр Дробаха, отвечая на вопрос о кадровом дефиците, пояснил, что некомплект водителей составляет 80 человек: 60 водителей нужно на автобусы и 20 — на трамваи. Чтобы привлечь новые кадры, власти подняли зарплату и ввели бесплатное обучение. Отметим, речь идёт только о муниципальном перевозчике. В прошлом году дефицит водителей на общественном транспорте Перми в целом составлял 450 человек.

К кадровым сложностям в отрасли добавились другие. Так, в конце мая стало известно, что водители одного из крупнейших перевозчиков — ООО «РТ Лайн» — обратились в госинспекцию труда в Пермском крае из-за неоплаты сверхурочной работы и работы в новогодние праздники. После проверки со стороны ведомства информация подтвердилась, а работодателю объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства. В итоге перевозчик сделал перерасчёт зарплаты и двум водителям начислили полагающиеся выплаты в сумме более 60 тыс. руб.

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