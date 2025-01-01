Форелевые фермы Прикамья вышли в лидеры по спросу на «рыбные» туры Популярность такого туризма выросла на 20% Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Лидерами по спросу на «рыбные» туры в 2025 году стали форелевые фермы Прикамья и осетровые фермы Московской области. Такие данные приводит платформа РСХБ РСХБ заказа и размещения агропутешествий «Своё За городом».

В целом за год наблюдался рост интереса россиян к аквакультурному туризму, его популярность в январе-октябре увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сами фермы адаптируются к росту интереса и расширяют форматы приёма гостей, развивают инфраструктуру. В частности, у гостей появляется возможность посетить экскурсию, продегустировать продукцию, остаться на несколько суток и поухаживать за рыбой, обустроить водоём, порыбачить, увидеть полный цикл производства от малька и до готовой продукции.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье планируется создание нового рыбного хозяйства в Карагайском округе. Инвестпроект станет одним из наиболее крупных в 2025-2027 годах.

