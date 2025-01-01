Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Карагайском округе Пермского края создаётся рыбное хозяйство В территории реализуется 12 инвестиционных проектов Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Карагая

На выездном заседании правительства Пермского края в Карагае глава Карагайского муниципального округа Василий Нечаев сообщил, что в 2025 — 2027 годах в территории реализуется 12 инвестиционных проектов с объёмом финансирования в 260 млн руб. Все они связаны с сельским хозяйством — профильной экономической сферой округа.

Наиболее крупные из проектов — создание рыбного хозяйства, строительство коровника на 200 голов, организация семеноводческого хозяйства и освоение залежных земель.

В нынешнем году к этому перечню добавится ещё четыре проекта с объёмом финансирования в 183 млн руб. в градообразующих предприятиях округа. В агрофирме «Победа» планируется строительство тёплой стоянки для техники и коровника, в планах птицфабрики «Менделеевская» — приобретение техники и оборудования.

