Через Пермский край проложат маршрут Большой снегоходной экспедиции

Фото: wirestock

freepik.com

Постоянный участник и руководитель снегоходных экспедиций на Северном и Приполярном Урале Константин Кузнецов разработал маршрут Большой снегоходной экспедиции «Весь Урал — на снегоходах». Путь планируется проложить, в том числе, через Пермский край.

«Через Пермский край пройдёт Большая снегоходная экспедиция. Её цель — проложить снегоходный путь через весь Урал, который ляжет в основу справочников и путеводителей для снегоходчиков», — рассказали в краевом минтуризма.

Ориентировочный маршрут пройдёт через главные природные локации Урала, такие как горы Большой Иремель (1582 м), Ослянка (1119 м), Конжаковский Камень (1569 м), плато Кваркуш и Маньпупунёр, Главный Уральский хребет, перевал Дятлова, остров Левдиев в Карском море. Прохождение маршрута может занять 8-10 недель.

Первый этап прохождения маршрута запланирован на январь 2026 года. Он начнётся от города Кувандык в Оренбургской области и продлится до п. Средняя Усьва в Пермском крае.

Летом Пермь стала одной из ключевых точек масштабной авиаэкспедиции «Вызов Арктики». Участники на российских самолётах-амфибиях пролетели над 25 городами и добрались до Полярного круга. Путешествие планируется и в 2026 году, в планах — 50 городов и 25 регионов — от Сахалина до Чукотки и Камчатки.

